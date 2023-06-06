صحة الإسكندرية تنظم أول قافلة طبية بمجمع النيابة الإدارية لمدة يومين

أعلنت دكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اختتام فاعليات أول قافلة طبية مشتركة بين الطرفين والتي أقيمت بمجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية واستمرت لمدة يومين، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية وكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية

وقال الدكتور أشرف سليم مدير الادارة العامة لطب الأسنان أنه قد تم تقديم خدمات طب الأسنان من كشف وخلع و كحت جير لـ 50 فردا، كما قام فريق الثقافة الصحية برفع الوعي الصحي للمترددين عن كيفية العناية بصحة الفم و الأسنان والرد على كل الاستفسارات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وكذلك تم تفعيل المبادرات الرئاسية، واستفادة 60 فردا بالمشاركة في مبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة و55 سيدة بالاشتراك في مبادرة صحة المرأة و الكشف المبكر عن سرطان ثدي.

وتعد هذه القافلة أولى الأنشطة المُنفذة بعد توقيع بروتوكول التعاون و بداية لسلسة من التعاون المثمر بين الجهتين مما سيصب في مصلحة المواطن السكندري.