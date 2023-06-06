شركة مياه الأقصر تحذر من قطع الخدمة للممتنعين عن سداد فواتير المياه

الأقصر – أحمد مرعى

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بكافة المواطنين والمشتركين المتأخرين والمتقاعسين عن سداد فواتير المياه والصرف الصحي الخاصة بهم، ضرورة التوجه إلى أقرب إدارة تابعة للشركة لسداد ما عليه من متأخرات أو سدادها لمحصل الفواتير.

وأضافت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه يشمل ذلك المنازل الغير مسكونة وعليها فواتير بقيمة (رسوم إستمرار الخدمة)، وإلا ستتخذ الشركة إجراء لرفع عداد المياه والغاء التعاقد، وعند إعادة التعاقد سيتم تركيب عداد جديد (مسبوق الدفع) يعمل بنظام الكارت، وذلك تماشياً مع لوائح وأنظمة الشركة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وضمن خطة الدولة لتفعيل استراتيجية بناء (مصر الرقمية) عن طريق ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى التعاملات الآمنة تيسيرًا عليهم مثل (سداد الفواتير – الاستعلام عن الفاتورة - إبلاغ قراءة العداد - تقديم شكوى)، فإن الجهاز التنظيمي يتوجه بالشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإطلاق تطبيق موبايل «قراءتى» لتسجيل قراءات عداد المياه والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإبلاغ القراءات، وذلك على مستوى جميع الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف، فإنه سيتم رصد آراء العملاء حول التطبيق ومدى تفاعلهم معه خلال الفترة القادمة، حيث إنه لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، مضيفةً أنه أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.