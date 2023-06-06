اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:42 م
أكرم القصاص
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شحن 50 ألف طن كلينكر و5750 طن صودا كاوية من ميناءى شرق غرب بورسعيد

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:36 م
شحن 50 ألف طن كلينكر و5750 طن صودا كاوية من ميناءى شرق غرب بورسعيد جانب من موانئ بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة GLEBE TRINCO القادمة من تركيا لتحميل  50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار . 
 
على جانب آخر، استقبل  ميناء غرب بورسعيد  السفينة MRC HATICE ANA القادمة من حوض البحر المتوسط لشحن 5750 طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى ايطاليا .
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء و عمليات الشحن على الأرصفة .
 
جانب من موانئ بورسعيد
جانب من موانئ بورسعيد

مينائى شرق وغرب بورسعيد
مينائى شرق وغرب بورسعيد

 


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