سفير عمان يهدى تكريما لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت إيمان حنا

قدم السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة لوحة تذكارية للكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؛ وذلك على هامش الأمسي الفنية التى أقيمت مساء اليوم بالمتحف القومي للحضارة وذلك تقديرًا لجهوده فى رعاية الملتقى المصرى العمانى.

ومن جانبه أعرب جبر عن امتنانه لهذا الإهداء، وتقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا واعتزازه بالروابط المميزة بين البلدين.

ومن جانبه قال سفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبدالله الرحبى؛ خلال الأمسية الفنية المصرية العمانية التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء فى متحف الحضارة؛ إن الملتقى المصرى العمانى يأتى لتوطيد العلاقات بين مصر وعمان فى كافة المجالات ترسيخا للجذور العميقة لتلك العلاقات؛ وهذا من ثمار الزيارة التى قام بها السلطان هيثم بن طارق الشهر الماضى إلى مصر .

وضمن فعاليات الملتقى جاءت الأمسية المصرية العمانية فالفن عنصر ألمهم وأساسي من عناصر التعريف بالشعوب واليوم نجده فرصة جيدة للتعريف بالفن العمانى من خلال نخبة من المطربين والموسيقيين العمانيين.

أضاف؛ أن العلاقات المصرية العمانية تشهد انطلاقة رسختها رؤية قيادتى الدولتين .

وقد شارك فى الأمسية الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس جمعية الصحفيين العمانية وخالد البلشى نقيب الصحفيين، والوفد العملنى الذى بدأ زيارة لمصر الأحد تم خلال عقد الملتقى الصحفى المصرى العمانى، وتوقيع مذك تفاهم بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العمانية.