سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء فى مصر يسجل 2350 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مستهل التعاملات، وارتفع الجرام 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2350 جنيها وفيما يلي اخر تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2014 جنيهات.

عيار 24 يسجل 2686 جنيها.

الجنيه الذهب 18800 جنيه.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية بداية سلبية لتداولات هذا الأسبوع وذلك بعد انخفاض كبير يوم الجمعة الماضية، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة الماضية الذي دعم ارتفاع الدولار وزاد من التوقعات بإمكانية بقاء الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها لفترة أطول من الوقت.

انخفضت أسعار الذهب الفورية أمس الاثنين بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1941 دولار للأونصة ليقترب من أدنى مستوياته في شهرين ونصف التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1931 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1%.

التأثير السلبي لتقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة الماضية على الذهب لا يزال مستمر مع بداية الأسبوع، حيث تم تعيين 339 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات التي كانت بقيمة 193 ألف وظيفة وكانت القراءة السابقة بقيمة 294 ألف وظيفة، بالإضافة إلى هذا فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى 3.7% بعد أن كانت عند أدنى مستوياتها منذ 53 عام عند 3.4% في ابريل الماضي.

ساهمت هذه البيانات في زيادة التوقعات أن الفائدة الأمريكية قد تستقر عند مستويات المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وذلك على الرغم من تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي التي أشارت إلى توافقهم مع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل هذا الشهر.