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زيلينسكى معلقا على تفجير سد نوفا كاخوفكا: يجب طرد قوات روسيا من أوكرانيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:47 م
زيلينسكى معلقا على تفجير سد نوفا كاخوفكا: يجب طرد قوات روسيا من أوكرانيا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إن تدمير سد نوفا كاخوفكا يؤكد أن القوات الروسية "يجب طردها" من "كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية".

 

وحسب موقع سى ان ان، أكد زيلينسكي أن " لا ينبغي ترك متر واحد لهم (الروس)، لأنهم يستخدمون كل متر للإرهاب".

 

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: " لن يتمكن الإرهابيون من إيقاف أوكرانيا بالماء أو الصواريخ أو أي شيء آخر".

 

وتتهم كييف روسيا بتدمير سد نوفا كاخوفكا وتشير إلى أن تدمير السد تسبب بخروج تدفق المياه عن السيطرة في المنطقة وسط بدء عمليات إجلاء السكان.

 


اوكرانيا

روسيا

سد نوفا كاخوفكا

القوات الروسية



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