اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:42 م
أكرم القصاص
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رئيس وفد"الكتاب والأدباء" العُمانيين: مصر "بيت خبرة" فى العمل الإعلامى العربى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:05 م
رئيس وفد"الكتاب والأدباء" العُمانيين: مصر "بيت خبرة" فى العمل الإعلامى العربى الدكتور بن على العلوى الكاتب العُمانى ورئيس وفد جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين
إيمان حنا

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قال الدكتور بن على العلوى الكاتب العُمانى ورئيس وفد جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين الذى يقوم بزيارة حاليا لمصر، إن مصر دائما تُفاجئنا بما تشهده من نهضة وتطوير مستمر ، فى الخدمات والمشروعات والنظافة ، منذ اللحظة الاولى التى نصل فيها المطار مرورا بمختلف شوارع المحروسة نلحظ التغيير الكبير الحادث فى مصر .

وعن ثورة الـ30 من يونيو قال، هى وجه مشرق لمصر ونقطة انطلاق للتطور وبداية مرحلة مهمة من تاريخ مصر ، ومنذ الثورة حتى الآن كل يوم نلاحظ تطورا جديدا فى مصر وهذا بالتأكيد نابع من حرص القيادة المصرية والحكومة والشعب الذى يسعى لرفعة بلده، ونحن نتمنى لمصر وشعبها دوام الازدهار.

وأضاف العلوى، فى تصريحات خاصة، إن هذه الزيارة تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، كما انها فرصة لتعريف المصريين بالأدب والثقافة العُمانية واستعراض التجربة العُمانية والاستفادة من التجربة الإعلامية والصحفية المصرية ، فمصر بمثابة بيت خبرة فى العمل الإعلامى والصحفى العربى.

استكمل العلوى تصريحاته قائلا، إن تبادل الزيارات بين البلدين يأتى تجسد روابط التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان وتمثل امتدادا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السلطان هيثم إلى مصر الشهر الماضى ، موضحا أن الاتفاق الذى جرى توقيعه بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العُمانية تشمل التعاون المشترك فى كافة جوانب العمل الصحفى بالخبر الصحفى والدورات التدريبية ، وتبادل المعلومات والخبرات ووضع برامج مشتركة وتبادل زيارات مستقبلية .


سلطنة عمان

سلطنة عمان ومصر

بن على العلوى

رئيس وفد جمعية الكتاب والأدباء العُمانيين

30 يونيو

30يونيو

ثورة 30 يونيو



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