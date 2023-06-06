

وأوضح فيالا - حسبما ذكر راديو (براج الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه يرغب في التركيز على تحسين الظروف لتدفق المستثمرين الأجانب والعمالة الماهرة، مشيرا إلى أنه من بين الخطوات التي تخطط الحكومة اتخاذها أيضا تعديل شروط حوافز الاستثمار أو التخطيط الاستراتيجي للاستثمار.



جاء هذا التصريح خلال مؤتمر بشأن التحول الاقتصادي عُقد في العاصمة التشيكية براج الاثنين نظمه رواد أعمال بارزون، وذلك حسبما أفاد الراديو.

