وأشار شميهال - حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إلى عقد اجتماع للجنة الحكومية للسلامة التكنولوجية والبيئية وحالات الطوارئ؛ بسبب تفجير القوات الروسية لمحطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال شميهال "نقوم بإجلاء سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات ونتخذ حاليا إجراءات الإخلاء من حي أوستريف في خيرسون وقد تم تشكيل قطارات إخلاء لميكولايف ونحن نقدر العواقب البيئية والتهديد الذي تتعرض له محطة زاباروجيا للطاقة النووية وبسبب عدم القدرة على الوصول للمحطة، فإن مثل هذا التقييم صعب".

وأضاف "يجب على العالم أن يرد على الفور، ولكن ليس بالكلام فقط بل بالأفعال"، مشيرا إلى أن السلطات تقيم الأثر البيئي والتهديد الذي يشكله الحادث على محطة زابوريجيا للطاقة النووية" مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني، اجتماعا لمجلس الأمن القومي والدفاع، وسيتم عقد اجتماع آخر بشأن السلامة البيئية والاستجابة للطوارئ في وقت لاحق.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني ألقى باللوم على روسيا في تدمير السد، في حين قال مسئول بارز نصبته روسيا إن تدميره كان "هجوما إرهابيا خطيرا" مضيفا أن الأولوية هي مساعدة الناس في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

