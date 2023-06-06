اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:20 ص
أكرم القصاص
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رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي: أوكرانيا "مستعدة بشكل جيد" للهجوم المضاد

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:00 ص
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي: أوكرانيا "مستعدة بشكل جيد" للهجوم المضاد الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، إن أوكرانيا "مستعدة جيدًا" للهجوم المضاد القادم لاستعادة أراضيها من القوات الروسية.
 
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، انضم ميلي إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين البارزين الآخرين الذين أكدوا علنًا ثقتهم في استعداد أوكرانيا للهجوم المضاد، والذي كان قيد التخطيط منذ شهور، ويُقال أنه قد يكون وشيكًا الآن.
 
وقال ميلي للشبكة: "إنهم في حرب تشكل تهديدًا وجوديًا لبقاء أوكرانيا، ولها معنى أكبر لبقية العالم - لأوروبا، حقًا للولايات المتحدة، ولكن أيضًا للعالم".
 
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انتشرت رسائل القوة والثقة في القوات الأوكرانية عبر وسائل الإعلام المختلفة، من كبار المسؤولين الأمريكيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
وقال زيلينسكي - في مقابلة، نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"،- إن أوكرانيا مستعدة للهجوم المضاد، على الرغم من الاعتراف باحتمال موت عدد كبير من الجنود.
 
وأضاف زيلينسكي: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".
 
كما عبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عن ثقته في قدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي من روسيا وأعاد تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا.
 
وقال سوليفان: "نعتقد أن الأوكرانيين سيواجهون النجاح في هذا الهجوم المضاد.. وسنواصل دعمهم وهم يسعون للدفاع عن أنفسهم".

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