رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يواصل جولاته لتفقد لجان امتحانات الثانوية

واصل الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ؛ متابعته لسير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في رابع أيامها اليوم، الثلاثاء ، من داخل مجمع لجنة فتيات أبو خروع، التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية، والتي تضم معها لجان معهد بنين أبوراجح وبنين الواصفية وبنين المنشية وبنين الصحابة، وتضم بحوزتها شعبة القسم الأدبى فقط.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفد الحاضر من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن اليوم الرابع لامتحانات الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم الأدبى الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم رافقه خلال الزيارة عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن ومحمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالمنطقة.