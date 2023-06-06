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رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات كلية التربية

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:52 م
رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات كلية التربية جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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تفقد الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية.
 
وتابع رئيس الجامعة سير العملية الامتحانية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات في أجواء مناسبة، كما أطمأن من الطلاب على مستوى أسئلة الامتحانات. 
 
وتأكد من طلاب الكلية على إخطارهم بأعمال السنة الخاصة بهم، وعدم وجود شكاوى بشأن أسئلة الامتحانات أو العملية الامتحانية داخل اللجان.
 
وأكد رئيس الجامعة، علي ضرورة اتباع الضوابط التي نشرتها جامعة بورسعيد، على كل الكليات التابعة لها. 
 
 
احدي اللجان
احدي اللجان

امتحانات جامعة بورسعيد
امتحانات جامعة بورسعيد

تفقد رئيس الجامعة_1
تفقد رئيس الجامعة_1

جانب من تفقد الدكتور أيمن ابراهيم
جانب من تفقد الدكتور أيمن ابراهيم

جولة رئيس الجامعة
جولة رئيس الجامعة

حوار رئيس الجامعة مع احد الطلاب
حوار رئيس الجامعة مع احد الطلاب

طلاب جامعة بورسعيد_1
طلاب جامعة بورسعيد_1

طلبة جامعة بورسعيد
طلبة جامعة بورسعيد

لجنة كلية آداب
لجنة كلية آداب

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