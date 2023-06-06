رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات كلية التربية

تفقد الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور جلال سالم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية.

وتابع رئيس الجامعة سير العملية الامتحانية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لأداء الطلاب الامتحانات في أجواء مناسبة، كما أطمأن من الطلاب على مستوى أسئلة الامتحانات.

وتأكد من طلاب الكلية على إخطارهم بأعمال السنة الخاصة بهم، وعدم وجود شكاوى بشأن أسئلة الامتحانات أو العملية الامتحانية داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة، علي ضرورة اتباع الضوابط التي نشرتها جامعة بورسعيد، على كل الكليات التابعة لها.