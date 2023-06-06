رئيس جامعة بورسعيد: افتتاح مركز اختبارات إلكترونية يضم 2000 جهاز كمبيوتر

قال الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، إنه سيجرى افتتاح مركز الجامعة للاختبارات الإلكترونية قريبا في بورفؤاد.

وأشار، خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية، إلى مركز الاختبارات الإلكترونية يضم 2000 جهاز حاسب آلي أي يتسع قرابة 4 دفعات كل دفعة 500 طالب، وستجرى الاختبارات وأعمال التصحيح إلكترونيًا بنسبة 100%.

وأوضح أن 80% من أعمال الامتحانات حاليًا بكليات الجامعة تقام بنظام "البابل شيت" ويجرى التصحيح إلكترونيًا، كما أنه في إطار سياسة الشفافية التامة التي تطبقها جامعة بورسعيد يُبلغ الطلاب بدرجات أعمال السنة الخاصة بهم لأن من حق الطلاب معرفة أعمال السنة والتظلم عليها وأن يعلموا كيفية تقييمهم، لافتًا أن 95% من طلاب كليات الجامعة أبلغوا بأعمال السنة الخاصة بهم وهي نسبة مرتفعة جدا، كما يتخذ الإجراءات اللازمة مع أعضاء هيئة التدريس الذي لم يرفعوا أعمال السنة وإعلانها للطلاب.