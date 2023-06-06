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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:34 م
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رئيس جامعة بورسعيد: استقبلنا 80 طالبا مصريا عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:17 م
رئيس جامعة بورسعيد: استقبلنا 80 طالبا مصريا عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الجامعة استقبلت قرابة 80 طالبا مصريا عائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا، معظمهم بكلية الطب و7 طلاب بكلية الهندسة، وجرى تسجيلهم وسدادهم المصروفات الدراسية الخاصة بهم.
 
وأضاف، خلال تفقده امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية، أن الجامعة استقبلت أعداد كبيرة أخرى من المصريين العائدين من السودان وأوكرانيا وسوريا ويجرى استلام أوراقهم وتذليل كافة العقبات بما فيها مشكلة أصول الوثائق الرسمية الخاصة بهم.
 
في شأن مختلف، أكد انتظام العملية الامتحانية للأسبوع الثاني على التوالي دون أي مشاكل وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وأنه يمر على اللجان بصفة دورية وكذلك الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد.

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