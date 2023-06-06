رئيس جامعة بنى سويف يستقبل لجنة قطاع الألسن والآداب بالمجلس الأعلى للجامعات

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اللجنة المشكلة من قطاع الألسن والآداب بعضويه الدكتور محمد نجيب التلاوى عميد كلية الآداب الأسبق جامعة المنيا، والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب الأسبق جامعه القاهرة، والدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن الأسبق جامعة قناه السويس ، وبحضور الدكتور إبراهيم حامد عميد كلية الألسن والدكتورة هناء محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد محمد هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيماء كمال منسق قسم اللغة الصينية.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له أن الزيارة تأتى فى إطار تفعيل برنامج الدراسات العليا بقسم اللغة الصينية بكليه الألسن، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بمراجعة الإمكانات المادية والبشرية لمبنى الكلية، والتى شملت المدرجات، وقاعات التدريس، والمكاتب الإدارية وزيارة المعامل وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزية الكلية لتفعيل برنامج الدراسات العليا.