رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس الدراسات العليا "أون لاين"

المنوفية - محمود شاكر

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس الدراسات العليا، بمشاركة وكلاء الكليات للدراسات العليا وأعضاء اللجنة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام العلاقات الثقافية أون لاين.

فى بداية الإجتماع، قدم القاصد التهنئة للشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول شهر ذي الحجة و عيد الأضحي المبارك.

وأشار القاصد إلى أن لجنة الدراسات العليا، ناقشت خلال الاجتماع خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ومتابعة تقارير الطلاب الدراسية.

وأكد القاصد على ضرورة متابعة وكلاء الكليات للدراسات العليا سير امتحانات الدراسات العليا بالكليات وعمل تقارير يومية بسير الامتحانات بكل كلية، والتأكد من الالتزام بمعايير الورقة الامتحانية، وتوفير سبل الراحة للطلاب، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

كما وجه رئيس الجامعة بتذليل أي معوقات تواجه الطلاب الوافدين والرد علي أى استفسارات أو شكوي لهم فورا، مشيرا إلى أن الجامعة ترحب بهم للدراسة، ونيل الدرجات العلمية في كليات جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية التي ستضيف برامج دراسية جديدة مميزة العام الدراسي القادم.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية، وقامت اللجنة بالمصادقة علي محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالى إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

وأعلن القاصد أن مجلس الجامعة وافق في جلسته الأخيرة على منح 53 درجة علمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه، منها 30 طالب درجة دكتوراه، و23 طالب درجة الماجستير بكليات "الحقوق- معهد الكبد القومي - الاقتصاد المنزلي- العلوم- الطب - الهندسة الالكترونية- الهندسة- الزراعة - التربية- الحاسبات والمعلومات- التجارة -التمريض– الآداب".

كما وافق المجلس على منح طالب وافد درجة الدكتوراه فى الحقوق "تخصص القانون المدنى"، ومنح طالب وافد درجة الدكتوراه فى الحاسبات والمعلومات "تخصص علوم الحاسب".

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تسجيل 92 طالبا جديدا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، منهم 68 لدرجة الماجستير، و38 لدرجة الدكتوراه خلال الشهر الماضى.

وأكد رئيس الجامعة علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولى، مشيرا إلى أنه تم نشر 25287 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالمجلات العلمية العالمية خلال الفترة الماضية، منهم 18849بحثا مشتركا و6438 بحثا فرديا، مضيفا أنه تم نشر 255 خلال شهر مايو.