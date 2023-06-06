رئيس جامعة القاهرة ينعى وزير الصحة الأسبق

والدكتور أحمد عماد الدين هو أستاذ جراحة العظام، وقد شغل منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كما تولى وزارة الصحة والسكان لعدة سنوات.

وكانت قد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

وأكدت الرئاسة فى بيان رسمى، أن الفقيد كان قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.