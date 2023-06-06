رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع الأول للجنة الطبية العليا والاستغاثات بعد إعادة تشكيلها، إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة، ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم في استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس اللجنة، على ما تلقاه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات من دعم من رئيس مجلس الوزراء، وتعاون من الوزارات والجهات المعنية، موضحاً أن عمل اللجنة يشهد توسعات وتحركات واضحة لتعزيز التواصل مع المواطنين لرصد استغاثاتهم الطبية والاستجابة لها، لافتا في السياق إلى جهود وحدة الرصد وفريق التدخل السريع وفريق المتابعة والتطوير داخل اللجنة، في التعامل مع استغاثات المواطنين الطبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء،، وينص على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور حسام حسن المصري، استشاري القلب والأوعية الدموية، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كل من أ.د/ حسين مصطفى خالد، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، وزير التعليم العالي الأسبق، وأ.د/ حسام محمد كامل، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأ.د/ شريف وديع ناشد، أستاذ الرعاية الحرجة والطوارئ، كلية الطب، جامعة عين شمس، وأ.د/ علاء محمد الحداد، رئيس قسم أورام الأطفال بمستشفى "57357"، عميد المعهد القومي للأورام الأسبق، وأ.د/ حسام حسنى محمود، أستاذ الأمراض الصدرية – كلية الطب جامعة القاهرة، وأ.د/ عمر عثمان سرور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب – كلية الطب، جامعة القاهرة، وأ.د/ مصطفى عبد الرحمن الشاذلي، أستاذ الجراحة العامة – كلية الطب جامعة القاهرة، وأ.د/ وليد أنور عبد المحسن، أستاذ الباطنة والكلي – كلية الطب، جامعة عين شمس، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما تضم اللجنة في عضويتها، أ.د/ هشام محمد السلمي، استشاري الأطراف والأجهزة التعويضية بمركز تأهيل العجوزة للقوات المسلحة، وأ.د/ كريم محمد السكري، استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس قسم العظام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأ.د/ أحمد نجم الشاذلي، أستاذ مساعد طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأ.د/ وليد محمد مهران، استشاري طب وجراحة العيون – كلية الطب جامعة بني سويف، والمستشار/ سيد عنتر مرسي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء – نائب رئيس مجلس الدولة.

كما تمت إضافة أعضاء جُدد للجنة الاستغاثات الطبية وهم: الدكتور حيدر إبراهيم سلطان أحمد، نائب مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة أماني فرج رزق الله، مدير إدارة العقود بالهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أمير محمود التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور رمزي منير عبد العظيم، مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حسام محمد عبد الله، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، وعمرو عادل على حسين، ممثلا عن هيئة الإسعاف المصرية.