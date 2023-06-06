رئيس المجلس الأوروبى: تدمير البنية التحتية المدنية جريمة حرب وسيتم محاسبة روسيا

وقال رئيس المجلس الأوروبي - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "مصدوم من الهجوم غير المسبوق على سد نوفا كاخوفكا" مشيرا إلى أنه من الواضح أن تدمير البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وسيتم محاسبة روسيا ووكلائها.

وأكد ميشيل أنه ستتم مناقشة هذا الحادث في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقبلة في (بروكسل) حيث سيتم اقتراح تقديم المزيد من المساعدات للمناطق التي غمرتها الفيضانات.. مضيفا "مواساتي لجميع العائلات في أوكرانيا التي تأثرت من هذه الكارثة".