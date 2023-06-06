

وأوضحت بودن خلال لقائها الاثنين مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور جاسم محمد البديوي، عمق علاقات التعاون الأخوية بين تونس ودول الخليج وضرورة مواصلة العمل على ترسيخ سنة التشاور بين الطرفين لتشمل مختلف المجالات.



من جانبه، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ توقيع مذكّرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمانة العامة لمجلس تعاون دول الخليج العربيّة سيشكّل حجر زاوية مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للسنوات المقبلة، وستمثّل العناية بالجالية التونسيّة بدول الخليج العربيّة وتطوير الاستثمارات بتونس أهم الأولويات التي سيقع التعاون بشأنها.