رئاسة الجمهورية تنعى وزير الصحة الأسبق.. والرئيس السيسى يعزى أسرة الفقيد

كتب محمد الجالى

نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.

وأكدت الرئاسة فى بيان رسمى، أن الفقيد كان قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.