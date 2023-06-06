اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئاسة الجمهورية تنعى وزير الصحة الأسبق.. والرئيس السيسى يعزى أسرة الفقيد

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:22 م
رئاسة الجمهورية تنعى وزير الصحة الأسبق.. والرئيس السيسى يعزى أسرة الفقيد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت رئاسة جمهورية مصر العربية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية أمس.
 
وأكدت الرئاسة فى بيان رسمى، أن الفقيد كان قامةً طبيةً ورمزاً للعمل الدؤوب والتفاني ودماثة الخلق، وقدم إسهامات مخلصة في خدمة وطنه طوال فترة عمله للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
 
وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا  المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

السيسي

الرئيس السيسي

رئاسة الجمهورية

الدكتور احمد عماد

وزير الصحة الاسبق

عاجل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة