خطة القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال يونيو الجارى

البحر الأحمر - عماد عرفة

. حصل اليوم السابع على خطة القوافل العلاجية ، التابعة لمبادرة حياة كريمة، بقرى محافظة البحر الأحمر، والمقرر لها أن تكون 8 قوافل، حيث تنطلق يوم 11 من يونيو الجارى لتستغرق يوم 11 و12 بقرية الحمروين، التابعة لمدينة القصير

وعقب الانتهاء من قرية الحمروين تنطلق يومى 13 و14 يونيو إلى قرية المستعمرة بمدينة القصير، ومنها إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو، ثم مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو.

وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين، ثم تقضى من يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج واجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.