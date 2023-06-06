وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن هذا الخرق أثر على جميع موظفي الخطوط الجوية البريطانية الذين يتقاضون رواتبهم في المملكة المتحدة، بعد أن اكتشف مجرمو الإنترنت عيبًا خطيرًا في نظام نقل البيانات الذي تستخدمه الشركة.

وأكدت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية، بما في ذلك التفاصيل المصرفية لجميع موظفيها في المملكة المتحدة.

وقالت الشركة إن الهجوم الإلكتروني جاء نتيجة خلل في نظام نقل الملفات "موف إت" الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي.

وسمحت ثغرة التي عرفت بـ"يوم الصفر" للمتسللين بالوصول إلى المعلومات لمجموعة من الشركات العالمية، بما فيها الخطوط الجوية البريطانية.



كما أكدت شركة الرواتب البريطانية "زيليس"، اليوم الإثنين، أن ثمانية من عملائها الحاليين قد تأثروا بخرق البيانات.



وأكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية، في وقت لاحق، أنها إحدى الشركات التي تم اختراق بيانات موظفيها.



وأرسلت الخطوط الجوية البريطانية خطابات إلى جميع الأعضاء المقيمين في المملكة المتحدة من العاملين لديها والبالغ قوامهم 34000 فرد لتحذيرهم من "حادثة الأمن السيبراني التي أدت إلى الكشف عن معلومات شخصية عن الزملاء الذين حصلوا على رواتب من خلال جداول رواتب الخطوط الجوية البريطانية في المملكة المتحدة وأيرلندا".



وحددت شركة "بروجريس سوفتوير"، الشركة المصنعة لـ"موف إت"، الخلل في برنامجها الأسبوع الماضي.