حملات نظافة ومتابعة المشروعات الخدمية بمدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، حملات متعددة، إضافة لمتابعة المشروعات الخدمية في عدد من القطاعات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة اليومية، وإعادة التجميل وطلاء البلدورات ورفع كفاءة الشوارع والمداخل وطلاء البلدورات بنطاق حى شمال، كما تابع باستكمال مشروع الصرف الصحى بفم الصعيدى تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذ شركة المقاولون العرب، للوقوف على ما تم انجازه، ونسب التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يتكون من شبكات انحدار بأقطار مختلفة من 160 إلى 400 ملى بطول حوالى 3 كيلو، ومحطة رفع رئيسية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر والمبانى الملحقة، ومحطة رفع فرعية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر ومباني ملحقة ، وخط طرد محطة الرفع الرئيسية قطر 200 ملى بطول حوالى 1000 متر، وخط طرد محطة الرفع الفرعية بقطر 150 ملى بطول حوالى 250 متر ، .محطة الرفع الرئيسية - (بياره قطرها 3 متر +مبانى ملحقة )، تم التنفيذ بنسبة تصل الى 70% بفم الصعيدى، إضافة لمحطة الرفع الفرعيه،(بياره قطرها 3 متر +مبانى ملحقه )، وتم التنفيذ بنسبة تصل إلى 85% بجوار سوق المواشى، و خط طرد محطة الرفع الرئيسية بقطر 200 مم بطول 1000م ط، وتم الانتهاء من 95%، وجارى الربط على محطة الرفع بشارع الـ 16، كما تم الانتهاء من شبكات الانحدار بنسبة 95% ، وتوريد المهمات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، وجارى استكمال أعمال التشطيب بمحطة الرفع الرئيسية والفرعية وتركيب أعمال الكهروميكانيكية.

وتابع سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس الأعمال التمهيدية، لأعمال الرصف بالمدينة ووضع طبقة الأساس ( السن ) وفردها ودمجها جيدا خلال وضع طبقة الأساس ( السن )، وفردها ودمجها جيدا تمهيدا لرصف طريق الكورنيش بداية من المستشفى مرورا بالكتيبة حتى المعهد الدينى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وذلك بعد الانتهاء من عدة مراحل منها التجريف والتمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس ( السن ) وفردها ودمجها جيدا، ورفع البيارات وإنشاء صفايات مطر جديدة.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذافضلاً عن رفع المخلفات، وتم رفع كفاءة النظافة من منطقة المساكن الشرقية، ومسح الشوارع بها، و الكورنيش وطريق بلطيم الحامول والمنطقه الغربية والشرقية، وأمام شركه الكهرباء ،والمستشفي، والكورنيش ومنطقة السوق القطاعي والهضبه والطريق الدائري بحري ومنطقة القدس، والمنطقه الصناعية، وقص الأشجار والسوق القطاعي.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز مدينة الرياض، حملات النظافة، وجمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، وهذا فضلاً عن رفع المخلفات، مشدداً على إنهاء الأعمال، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع أعمال مسح وتمهيد الطرق، كما تابع الأعمال الجاريه بمنطقة الشراقوه ،وطريق الرياض كفر الشيخ، كما قاد حملة لازالة الاشغالات من الشوارع.