حصول 4 محطات لشركة "مياه الإسكندرية" على شهادات اعتماد خطط سلامة وأمان

الإسكندرية جاكلين منير

تسلم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية 4 شهادات إعتماد خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لنظم إمداد المحطات وهى، محطة مياه شرقى الإصدار الثانى ،محطة مياه المنشية (2) الإصدار الأول، محطة مياه المعمورة الإصدار الأول، محطة مياه النزهة الإصدار الثانى

وتم ذلك باعتماد اللجنة العليا للمياه بالإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة، وبتوقيع وزير الصحة والسكان ، حيث أكد المهندس أحمد جابر علي حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تفعيل وتطبيق منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على الصحة العامة كأحد أهم عناصر الإرتقاء بجودة المياه والخدمات المقدمة لجماهير المستهلكين، والذى تؤكده التقارير الواردة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

وأضافت الدكتورة لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل بالشركة أن خطط سلامة ومأمونية المياه تعد الضمان الأكثر فاعلية للحد من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالمياه والذى ينعكس بالإيجاب علي كافة مؤشرات الآداء.

كما أشادت أيضا بدور ومجهودات فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه المتميز.

وأكد الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه أن الفترة الماضية شهدت إنجازا باعتماد (4) شهادات لسلامة ومأمونية المياه يرجع إلى تعاون وتكاتف جميع فرق العمل الداخلية بالشركة من الإدارات والقطاعات، كذلك الدور الفعال الذى تقوم به فرق العمل الخارجية المتمثلة فى فرق عمل وزارة الصحة، والبيئة، والموارد المائية والرى .

وفى نهاية اللقاء، تقدم المهندس أحمد جابر بالشكر والتقدير للإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة على دعمها الدؤب لخطط سلامة ومأمونية المياه حتى تكون موارد المياه آمنة ومستدامة، كما قدم خالص تحياته لقطاع المعامل وقطاعات الشركة بصفة عامة، متمنيا لشركتنا مزيدا من التقدم والإزدهار.