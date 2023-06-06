حصاد الوزارات.. الصحة: 222 مليار جنيه إنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
السكة الحديد: اختصار الضبعة / محرم بك والعكس بمحطة الحمام لقطارى "647 / 656" ركاب
مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بعد قليل عقب توقيع وثيقة مشروع "الكهرباء من الرياح"
محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف الأحد المقبل.. اعرف الوظائف المطلوبة
الحكومة تنفى قبول العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين أون لاين
وزارة الصحة تكشف التحصينات الإلزامية للحجاج قبل أداء المناسك
الصحة: 7 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الهواء
د. خالد عبد الغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق في القطاع الصحى خلال 9 سنوات.. فيديو
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