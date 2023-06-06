اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حريق هائل في الكونغو الديمقراطية يتسبب في تشريد ألف أسرة على الأقل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:00 م
حريق هائل في الكونغو الديمقراطية يتسبب في تشريد ألف أسرة على الأقل حريق - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون محليون إن حريقًا هائلًا وقع ليلة الأحد في أحد الأحياء التابعة لمدينة "بوكافو" عاصمة إقليم "كيفو الجنوبي" بجمهورية الكونغو الديمقراطية تسبب في تشريد ألف أسرة تقريبًا.

وأضافوا أن الحريق اندلع بجوار أحد المنازل بشارع "كامب زائير" بحي ناكوفو ويقطنه حوالي 2000 أسرة، ثم امتدت النيران إلى باقي المنازل المجاورة لتصبح نحو ألف أسرة تقريبا بلا مأوى أو طعام أو رعاية صحية.


وتابعوا أن فريقًا من حكومة المقاطعة بزيارة موقع الكارثة وكلفوا بتشكيل لجنة للأزمات تضم جهات حكومية وممثلين للطوائف الدينية والمجتمع المدني لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة والكوارث الإنسانية.


ولفتوا إلى أن الحريق امتد سريعا إلى عدد كبير من المنازل المبنية من الألواح المعدنية (الصاج) والخشبية؛ نظرا لتلاصقها وعدم توافر سيارات إطفاء أو فرق دفاع مدني لمكافحة الحرائق، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.


وأوضحوا أن مصدر اندلاع الحريق وأسبابه ما زالت مجهولة، مشيرا إلى أن معظم الأسر المشردة جرى توفير مأوى لهم بمنشآت تنسيقية المدارس الكاثوليكية بالمنطقة، وحتى الآن لم يعرف بعد حجم الخسائر المادية أو عدد الضحايا أو المصابين في هذه الكارثة. 


الكونغو الديمقراطية

حريق

تشريد

الكونغو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة