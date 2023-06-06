اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:36 م
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حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية 4 أيام

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:10 م
حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية 4 أيام كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها في أحد المحال بمنطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصـــــدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

بمواحهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه"، وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

 

 

 


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