جمهورية بنين تبدى رغبتها فى الاستفادة من تجربة مصر فى مجال برامج ذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة فيرونيك توجنفودى ميوانو وزيرة الشئون الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تستضيف فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن ودعم التنسيق المشترك بشأن القضايا الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية للقارة الأفريقية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء وتقديرها للعلاقات الوثيقة بين البلدين ودعم مصر لبنين على صعيد بناء وتطوير القدرات فى المجالات الاجتماعية فى إطار تبادل الخبرات والتعاون بين البلدين.

واستعرضت القباج التجربة المصرية لشبكة الحماية والرعاية الاجتماعية، حيث تطرقت لبرامج دعم العمالة غير المنتظمة فى إطار حرص الدولة على دعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية، كذلك برامج الدعم النقدى وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي يعد أوسع برنامج للدعم النقدى المشروط والذى وصل عدد المستفيدين إلى 20% من المواطنين، مؤكدة أن الدولة المصرية عمدت إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتوفير الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة ومواجهة الفقر متعدد الابعاد والإسكان الاجتماعي.

كما تطرق اللقاء إلى دور العمل الأهلي فى المجال التنموى، كذلك مشروعات الأسر المنتجة كإحدي آليات التمكين الاقتصادى بالوزارة، حيث دعم المرأة والحفاظ على التراث الأصيل وفتح أسواق عديدة لتسويق المنتجات.

ورحبت القباج بتبادل الخبرات والتجارب فى هذا المجال وتنظيم معارض مشتركة، كما شهد اللقاء تناول البرامج المقدمة لذوى الإعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى تقديم مايزيد على 5 مليارات جنيه دعمًا نقديًا لذوى الاعاقة إلى جانب تخصيص وحدات للإسكان الاجتماعى لهم وخدمات الدمج فى التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص.

ومن جانبها أعربت فيرونيك توجنفودى ميوانو بنين وتمويل المشروعات الصغيرة بجمهورية بنين عن سعادتها بهذا اللقاء، مستعرضة جهود جمهورية بنين بمجالات الرعاية الاجتماعية المختلفة وبرامج التمكين الاقتصادى المقدمة ومجالات الأسر المنتجة وأنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الدولة للمرأة وبرامج الدعم النقدى التى انتهجتها جمهورية بنين والفئات المستهدفة.

وأبدت رغبتها فى الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال الأشخاص ذوى الإعاقة.

وعقب اللقاء تفقدت القباج وتوجنفودى معرض الأسر المنتجة المقام فى إطار فعاليات المؤتمر، حيث أشادت توجنفودى بجمال المعروضات والتصميمات المتميزة.

ويضم المعرض المنتجات النحاسية والجلود والاكسسوارات والمفروشات والاشغال السيناوية والملابس، حيث استمعت الى شرح عن برنامج وعى للتنمية المجتمعية وما يقدمه من رسائل.