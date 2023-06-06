جامعة الزقازيق توجه قافلة توعوية لقرية السعادات مركز بلبيس فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

انطلقت فعاليات القافلة التوعوية لقرية السعادات مركز بلبيس بالشرقية، وذلك اليوم الإثنين، ضمن البروتوكول الموقع بين كلية التكنولوجيا والتنمية ومديرية الزراعة بالشرقية، والتى تقام تحت إشراف الدكتور خالد محروس عميد الكلية، والدكتورة جيهان العميرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كل من مديرية الزراعة بالشرقية برعاية م.حسين أحمد طلعت وكيل الوزارة، وميرى عزمى، ومركز شباب قرية السعادات برعاية سامية جمال مدير المركز، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتورة هناء قنديل رئيس مجلس الإدارة ولفيف من القيادات التنفيذية والأهالى بالقرية.

وشارك فى أعمال القافلة الدكتور أحمد عبد الوهاب المدرس بقسم الإنتاج الحيوانى، والذى تحدث عن تربية وإنتاج السمان، والدكتورة فاطمة محسوب المدرس بالقسم، حيث تحدثت عن إنتاج وتربية الأسماك فى المنزل، والدكتور محمد الحدينى المدرس بقسم الأقتصاد والإرشاد الزراعى، حيث تحدث عن دراسة الجدوى لبعض المشروعات الممكن تنفيذها، والمهندس أحمد نهاد عبدالله المعيد بقسم علوم الأغذية، حيث تحدث عن صناعة البرجر الحيوانى والنباتى، والمهندسة دينا حمد سالم المعيد بنفس القسم، والتى قامت بشرح كيفية صناعة الحلاوة الطحينية، والمهندس محمد فريد المعيد بنفس القسم تحدث عن صناعة الآيس كريم فى المنزل.

وفى ختام اليوم، أشاد أهالى القرية بالقافلة، حيث لاقت استحسان الجميع، مطالبين بضرورة تكرار هذه الزيارات والفعاليات التوعوية للنهوض بالقرية، كما تقدموا بالشكر لجميع القائمين على أعمال القافلة.