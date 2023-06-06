اليوم السابع
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توزيع أشجار مثمرة لمنظمات المجتمع المدنى احتفالا باليوم العالمى للبيئة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:35 م
توزيع أشجار مثمرة لمنظمات المجتمع المدنى احتفالا باليوم العالمى للبيئة المرأة والفتاة سر التوعية بحماية البيئة
كتبت منال العيسوى

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شهدت محافظات مصر منذ امس احتفالات باليوم العالمى للبيئة، تحت رعاية وزارة البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظات التي وصل عددها أكثر من 14 محافظة وعلى رأسها محافظات القناة والشرقية والغربية واسوان والمنيا، وهو أول حدث من نوعه، حيث احتفلت المحافظات في توقيت واحد بفاعليات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت عنوان "دحر التلوث البلاستيكي" والذى يتزامن الاحتفال به مع العالم الموافق يوم الأثنين ٥ يونيو من كل عام، ويتصادف ان هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لاعلان الأمم المتحدة لاختيار هذا يوما للبيئة.

ووزعت أفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظات، على المشاركين من الجمعيات الاهلية عدد من الشتلات المثمرة لزراعتها، كما  نسقت مع مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل في مجال البيئة، والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية وأفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والعديد من الشركاء الحكوميين والمنظمات، ومنها جمعية عين البيئة التي نسقت بين المحافظات واختارت المنظمات.

ومن جانبه قال الدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة لقطاع الاسماعلية والشرقية، في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاحتفال بيوم البيئة العالمى في محافظة الشرقية يتم تحت رعاية واشراف وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، من خلال  مشاركة قطاع منظمات المجتمع المدنى في الاحتفالات وتوزيع الأشجار على الجمعيات الاهلية، وعمل ورش توعية للأطفال والشباب للتعريف بخطورة البلاستيك على حياتنا، وعلى البيئة المحيطة بنا، وخاصة خطورته على صحة الانسان والحياة البرية والبحرية والبنية التحتية.

وأضاف الحصرى في تصريحات خاصة على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى تحت شعار دحر التلوث البلاستيكى، أن الأمم المتحدة اعدت فيديو يوكد على الضرر البالغ الذى يصيب الجميع بسبب انتشار أكياس البلاستيك، وان هذه العلاقة هي علاقة مؤذية للإنسان وكافة الكائنات الحية، مطالبا الجميع بضرورة البحث عن بدايل صديقة للبيئة، مثل الاكياس الورقية، والشنط القماش والزجاجات المعدن او الزجاج كبديل للأكياس البلاستيك.

كما اقيم على هامش الاحتفال معرض للمنتجات الصديقة للبيئة، والتى تعد احد الحلول لمواجهة مشكلة الاكياس البلاستيكية، وتحويلها لمنحة بدل ان تصبح محنة

جانب من تسليم الاشجار
جانب من تسليم الاشجار

 

الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (1)
الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (1)

 

الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (2)
الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (2)

 

الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (3)
الشباب والاطفال يحتفلون بيوم البيئة العالمى (3)

 

تسليم الشجر
تسليم الشجر

 

المجتمع المدنى يتسلم الاشجار من جهاز شئون البيئة بالشرقية
المجتمع المدنى يتسلم الاشجار من جهاز شئون البيئة بالشرقية

 

تسليم الاشجار
تسليم الاشجار

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 


البيئة

التلوث البلاستيكى

البلاستيك

اضرار البلاستيك

تغير المناخ



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