تموين بورسعيد تضبط أسماكا ومأكولات بحرية منتهية الصلاحية

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عوض حملة تموينية تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية للتأكد من سلامة السلع الغذائية والمنتجات والمحلات التجارية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وعلى الفور تم تشكيل الحملة من الرقابة التموينية برئاسة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى ومحمد السعدنى من كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة من ضبط أحد الثلاجات بدائرة حى العرب بها كمية تقدر ب 68.200 كجم من الأسماك وعدد من الأطباق بها مأكولات بحرية غير مدون عليها تواريخ الإنتاج والإنتهاء و بها تغير بالخواص الطبيعية ظاهرية وواضحة.

كما تم ضبط كميات كبيرة تقدر ب 42 كرتونه من الجمبرى المقشر قبل إستخدامة كوجبات بالمطاعـــم بإجمالى 236 كجم منتهيــــة الصلاحيــة وغير صالحة للإستهلاك الإدمى بتواريخ الإنتاج المدونه على العبوات.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الكمية المضبوطة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.