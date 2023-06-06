"تموين الإسكندرية" تضبط سلعا مجهولة المصدر وعلامات تجارية مقلدة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بتعليمات، مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة التجارية على المحلات والأسواق.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية، وفريق العمل التابع له بحملات تموينية على المحلات والأسواق، والتى نتج عنها تحرير محضر لأحد المحلات بيع الأجهزة الكهربائية للامتناع عن بيع أجهزة كهربائية معروضة داخل المحل للجمهور معلن عليها سعرها، وتحرير محضر حيازة زيوت أدخنة غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة حيث تم ضبط وتحريز 167 عبوة زيت أدخنة إلكترونية بنكهات مختلفة وأحجام مختلفة غير مصرح بتداولها بالأسواق، كما تم ضبط محل قطع سيارات بحيازته قطع غيار سيارات مجهولة المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، حيث تم تحريز 8 مساعد سيارة 10 علبة فلتر هواء سيارة 12 علبة فلتر هواء سيارة.

وتحرير محضر لمطعم، وذلك لتقليد علامة تجارية لها حق الحماية بناء على الشكوى المقدمة من صاحب العلامة، وضبط كمية 500 لتر سولار مدعم تم تجميعه بدون تصريح من الجهات المختصة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.