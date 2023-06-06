اليوم السابع
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تقارير: زيلينسكي يلقى خطابا عبر الإنترنت أمام البرلمان السويسرى 15 يونيو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:10 ص
تقارير: زيلينسكي يلقى خطابا عبر الإنترنت أمام البرلمان السويسرى 15 يونيو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي
أ.ش.أ

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أفادت تقارير سويسرية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة أمام البرلمان السويسري عبر "الفيديو" يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن رئيس المجلس الوطني السويسري (مجلس النواب) مارتن كاندينا قد أعلن عن خطاب زيلينسكي في بداية المناقشات، مضيفا أنه تم اختيار الموعد بالاتفاق مع الجانب الأوكراني ولم يتم تحديد مدة الخطاب.

ومن جانبه، انتقد زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري اليميني توماس إشي، قرار السماح لزيلينسكي بالتحدث.. قائلا:"إنه قد يُنظر إليه على أنه يؤثر على الجدل الدائر حول إمدادات الأسلحة والذخيرة" مشيرا إلى أن معظم أعضاء فصيل حزبه لن يحضروا خطاب الرئيس الأوكراني.

جدير بالذكر أن زيلينسكي سيكون أول رئيس يخاطب البرلمان السويسري عبر "الفيديو".

 


اوكرانيا

روسيا

الرئيس الأوكرانى

البرلمان السويسري



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