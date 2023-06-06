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تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:56 م
تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكيل ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث شملت القرارات قيام الدكتور أشرف يحيي حسن الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسين حنفي إبراهيم الأستاذ بقسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق، رئيسا لمجلس قسم القانون الدولي العام بالكلية، وتعيين الدكتورة منال محمد سيد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بكلية التربية الرياضية، رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والتعبير الحركي بالكلية.
 
وتابع بيان الجامعة، أن القرارات شملت أيضا تعيين الدكتور محمد عبد الكريم نبهان الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية، رئيسا لمجلس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بالكلية.
 
 
 

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