"تعليم الدقهلية" تكرم طالبا حصل على المركز الخامس عربيا فى مسابقة الخوارزمى الصغير

الدقهليه شريف الديب

كرم ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، بمكتبه بديوان المديرية الطالب فارس مجدى رزق الطالب بمدرسة الرياض الإعدادية المشتركه بمنية النصر، الفائز بالمراكز الخامس على مستوى الوطن العربى بمسابقة الخوارزمى الصغير متمنيا له دوام التفوق والتميز والإبداع وجاء ذلك بالتنسيق مع داليا شعبان منسق المسابقة بالدقهلية.

كما كرم "شعبان" و "عنتر" "فؤادة عبد الباسط" مشرف المسابقة بالإدارة و رئيس قسم دعم وتواصل المعلمين بمنيةالنصر لما بذلته من جهد متميز وعطاء.

وقدم الشكر والتقدير لمدير إدارة منية النصر أحمد يحيى لدعمه الأنشطة الطلابية ولأسرة الطالب لدعمهم وحرصهم على توفير المناخ الملائم للطالب مما يساعد على ترقية المستوى التعليمي والثقافي له، ويجعل لديه العزيمة والإصرار للوصول إلى النجاح.

وجاء التكريم بحضور الدكتورة جميله مسعد مدير إدارة الأنشطة بالمديرية والدكتورة صابرين المهدى مدير إدارة الجودة بمنية النصر ووكيلة المدرسة.