تعليم الجيزة تفتح اليوم باب قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية

كتبت – مرام محمد

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2023 "الدور الأول"، تيسيرا على المعلمين من عناء الانتقال ومنعا للتكدس، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل الوزارة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مقار اعتذارات الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة، علما بأن التقديم يستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، مع تقديم المستندات الدالة على الاعتذار.

1/ مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الاعدادية بنين والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وتشمل إدارات ( جنوب – الدقى – الهرم – العمرانية – كرداسة – الشيخ زايد – أكتوبر– حدائق أكتوبر– الواحات ) التعليمية.

2/ مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتشمل إدارات (منشأة القناطر – أوسيم – الوراق – العجوزة – شمال الجيزة – بولاق الدكرور) التعليمية.

3/ مدرسة بنك أبو ظبى والتابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية وتشمل إدارات ( أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف - أطفيح ) التعليمية.