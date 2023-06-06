"تعليم أسوان" تسلم نظارات طبية للطلاب المستهدفين بقافلة العيون.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

سلم عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، النظارات الطبية لعدد من الطلاب الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم من خلال القافلة الطبية للعيون والتى تم تنظيمها بخمس مدارس ابتدائية بإدارة أسوان التعليمية، من خلال إحدى المؤسسات الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة، وفرع المجلس القومى للمرأة.

وقدمت القافلة، خدمات الكشف الطبي على عيون 2500 طالب خلال شهر رمضان الماضى بمدارس "أبو الريش بحرى- عزبة النهضة- الرائد يعقوب-عزيز ابراهيم بنين- عبد المالك عوضون"، وتم فتح ملف طبى خاص لكل تلميذ يتضمن قياسات للنظر والإجراءات الصحية اللازمة للحالات التى تحتاج إلى عمل نظارات أو إجراء عمليات وتدخلات جراحية، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان، وتشخيص بعض الحالات للطلاب لعمل نظارات طبية وتم عمل المقاسات المطلوبة لعدد ٣٥٠ تلميذاً وتسليم النظارات.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه سيتم التواصل مع الطلاب من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لمتابعة النظارات الطبية ومدى التحسن فى الرؤية البصرية لديهم واستعداد المؤسسة الطبية لحل أى مشكلات لاحقة فى الإبصار أو الرؤية من خلال النظارات.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أهمية مثل هذه المبادرات التى تهدف لصالح تحسين مستوى الظروف الصحية ومساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى والتغلب على المعوقات وخاصة الفئات الأشد احتياجاً ضمن رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

حضر الفاعليات سناء سليمان، مسئول المجلس القومى للمرأة ومعتز منير مدير إدارة المشاركة المجتمعية وأشرف عبد القادر رئيس قسم المشاركة المجتمعية.