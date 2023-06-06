تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة بحى المناخ فى بورسعيد استعدادا للامتحانات

بورسعيد محمد فرج

شهدت اليوم مقار امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 بدائرة حى المناخ بمحافظة بورسعيد، تعقيم وتطهير للجان من خلال فريق العمل الميداني لإدارة شئون البيئة برئاسة المهندسة فوزية النعناعى، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها رسميا يوم 12 يونيو 2023.

ومن جانبها واصلت إدارة شؤون البيئة بحى المناخ أعمال تعقيم بوابات المدارس من داخل اللجان والحمامات وكل مكان سيتعامل معه الطلاب والمراقبين، وذلك بمدرستي الشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية بنين و6 أكتوبر الثانوية بنات بنطاق الحي.

من جانبه أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ خلال تصريحات صحفية جاهزية المقرات الثلاث لاستقبال طلاب الثانوية العامة متمنيا لهم التوفيق .