تعرف على 13 موقعًا تتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بدءًا من الغد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن المواقع التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجاباتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا ما بين مدرسة أو ديوان إدارة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي مدرسة الدمرداش تعليم أساسي بإدارة الرياض، ومدرسة الصديق الابتدائية بادارة بلطيم، ومدرسة مطوبس التجارية المشاركة، بإدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوه، ومدرسة عبد الله النحاس الإبتدائية، بإدارة شرق كفر الشيخ، و مدرسة هدي شعراوي تعليم أساسي، بإدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ومجمع الإشراف بإدارة دسوق، ومدرسية الحامول الابتدائية الجديدة، بإدارة الحامول، والمدرسة الإعدادية بنات الحديدة، خلف الإدارة التعليمية ببيلا.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداء من غدا الأربعاء، لمدة 15 يوما، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب إعلان النتيجة رسمياً يوم السبت الماضي.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.