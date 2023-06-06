تعرف على محطة معالجة الصرف بالمنشأة فى سوهاج بتكلفة تصل لمليار جنيه

سوهاج محمود مقبول

لمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ما زالت مشروعاتها مستمرة وقائمة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي استهدفت 181 قرية من قرى محافظة سوهاج داخل 7 مراكز هي طما المراغة المنشاه ساقلته البلينا جرجا دار السلام.

ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج واحدة من المدن التي يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بها وهناك متابعة مستمرة من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز المنشأة، والبالغ عددها 200 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.

اليوم السابع من خلال المعلومات التالية يقدم أهم المعلومات حول أحد أكبر وأهم المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهى محطة معالجة الصرف الصحى بالمنشاه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – أسم المحطة محطة معالجة الصرف الصحي المنشاة.

2 – المساحة الكلية للمحطة تقع على مساحة 40 فدان تقريبا.

3 – المحطة تعمل بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم.

4 – التكلفة الإجمالية للأعمال تصل إلى مليار جنيه تقريبا

5 - وتخدم المحطة 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز المنشاة.

6 - عدد المستفيدين الحالين ن المحطة 500 ألف نسمه.

7 – عدد المستفيدين من المحطة حتى عام 2037 يصل إلى مليون نسمة.

8 – عدد المستفيدين من المحطة حتى عام 2057 يصل إلى مليون ونصف نسمه.

9 - من المتوقع أن يتم الإنتهاء من الأعمال 30/9/2023 م .

10 - القرى التي تخدمها المحطة هي وهي قرى " الرويهب، كوم بدار، الزوك الغربية، الكوامل قبلي، السقرية، الخنانسة غرب، العمايدة، الخنانسة شرق، أولاد علي، الهماص، الزارة، خارفة المنشاة، الاحايوة غرب، عوامر العسيرات، الدويرات، الشواولة، جزيرة المنتصر، العنبرية، روافع العيساوية، البياضية بالناظر، البواريك، الباجية بالشيخ يوسف، الزوك الشرقية، الحريزات الغربية، الحريزات الشرقية".