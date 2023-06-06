تعرف على "صيد العصاري" الهواية المحببة صيفا لأبناء دمياط.. صور

هواية الصيد من الهوايات المحببة لدى ابناء محافظة دمياط كبار وصغار بحكم الطبيعة الجغرافية لمحافظة دمياط والتى يحدها البحر المتوسط ونهر النيل وبحيرة المنزلة.

ويحرص اغلب ابناء دمياط وخاصة الطلاب فى مختلف مراحل التعليم إلى الخروج على شاطئ النيل بمدن دمياط والاستمتاع بهواية الصيد وخاصة صيد العصارى باستخدام السنار الغاب والطعم.

ويبرع أبناء دمياط فى استخدام الطعم من الدقيق أو العجين أو الخبز المبلل وكذلك باستخدام دودة الأرض من الأراضى الزراعية، وغالبا من يتم اصطياد أنواع من البلطى من نهر النيل، وهى فى الغالب لإشباع الهواية والتمرس على أعمال الصيد

ويوجد فى دمياط العديد من محلات بيع أدوات الصيد من سنار وطعم وشباك وغيرها لتلبية احتياجات الهواه، كما يحرص اغلب هواة الصيد من المحترفين على التردد على منطقة اللسان ساعة العصارى لصيد اجود انواع الأسماك من البورى والقاروص واللوت.