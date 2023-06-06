تعرف على شروط وتفاصيل التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

. شهدت مقرات الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة انتظاما لاستقبال أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية للتقدم بتظلمات على نتائج الفصل الدراسى الثانى وفقا للشروط والقواعد المقررة فى هذا الشأن

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتيسير إجراءات التقدم بالتظلمات على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك لتحقيق العدالة والشفافية المطلقة حرصا على مستقبل الطلاب.

مضيفا أن تم فتح باب قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية العامة بداية من يوم السبت 3 يونيو الماضى ولمدة 15يوما وذلك بمقر الادارات التعليمية المختلفة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة أن من يرغب فى التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية عليه تقديم الطلبات للإدارة التابعة له ودفع الرسوم المقررة وفقا للقواعد الوزارية المقررة.

مضيفا أنه تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب ورفع الاعباء عن كاهلهم سيتم فتح باب تقديم التظلمات وتحديد مواعيد الاضطلاع على اوراق الاجابات بكافة الإدارات التعليمية على أن تتم جلسات الاطلاع فقط داخل الكنترول المركزى بمدينة دمنهور.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة قد أعلنت نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة "للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪.

و بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 1451 طالباً وطالبة.

وكذلك تم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.