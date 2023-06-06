تعرف على أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا خلال عام 2022، حيث تسجلت 42.9 مليون دولار، مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 11.3%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022، وفقا للترتيب التالي:

1. أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.

2. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.

3. ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.

4. محضرات خضر بقيمة 4.3 مليون دولار.

5. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.