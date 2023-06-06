اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:00 ص
تعرف على أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022 أسمدة - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا خلال عام 2022، حيث تسجلت 42.9 مليون دولار، مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 11.3%.
 
وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى موريتانيا عام 2022، وفقا للترتيب التالي:
 
1. أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.
2. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.
3. ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.
4. محضرات خضر  بقيمة 4.3 مليون دولار.
5. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.
 
وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا نحو 41.1 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 241 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 644.4%.

 


جهاز الاحصاء

مصر وموريتانيا

صادرات مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة