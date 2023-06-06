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تشييع جنازة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق من مسجد الشرطة بالتجمع اليوم

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:34 ص
تشييع جنازة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق من مسجد الشرطة بالتجمع اليوم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق
كتب وليد عبدالسلام

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تشيع جنازة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس اليوم بعد صلاة العصر، على أن يقام العزاء غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد المشير طنطاوى .
 
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق توفى مساء أمس الاثنين إثر أزمة قلبية بإحدى مستشفيات مدينة نصر .
 
ولد عماد فى 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب فى عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة فى 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.
 
الدكتور أحمد عماد راضى، كان واحدًا من بين 3 أطباء، خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه ‏3 سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة ‏95%‏، خلال‏ 15‏ يومًا‏،‏ بزيادة قدرها ‏15 %‏ فى حال تركيب المفصل قبل تطويره‏،‏ وذلك على يد مخترعى الجهاز "إيطالى وألمانى"‏، اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به فى مصر دون أى تدخل‏،‏ حيث أجريت بالكامل على يد الفريق المصرى برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضى.‏
 
 
 
 
   

الصحة

الدكتور أحمد عماد

وزير الصحة الاسبق

ازمة قلبية



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