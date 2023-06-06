اليوم السابع
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تسليم 26 وحدة سكنية يوميا لسكان مثلث ماسبيرو.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:35 ص
تسليم 26 وحدة سكنية يوميا لسكان مثلث ماسبيرو.. اعرف التفاصيل عودة سكان مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس نسيم سليم، مدير مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية المالكة للمشروع، أنه يجرى الأن تسليم وحدات المشروع لسكان المنطقة مرة أخرى بعد انتهاء تشطيب وحدات المشروع، مشيرا إلى أنه يتم يوميا تسليم 26 وحدة بإجمالى دور كامل بكل برج، حيث مقرر تسليم 892 اسرة، ويوميا يتم التسليم عدا الخميس نسلم المتخلفين عن الحضور فى باقى ايام الأسبوع.
 
وأضاف مدير المشروع، لـ"اليوم السابع"، أن مساحة وحدات المشروع مختلفة منها 95 متر، و105 و115 و120 متر، بنموذجين مختلفين، وكل الوحدات كاملة التشطيب وعلى المفتاح، مشيرا إلى أن السكان تتعاقد مع بنك الاسكان والتعمير، فى كل الأمور المادية ويحصلوا على جواب من البنك لجهاز مدينة الشيخ زايد ثم يتسلم جواب استلام الوحدة ثم نختم المحضر مرة أخرى من الجهاز بعد المعاينة ويتم استلام الوحدة كاملة التشطيب.
 
وأوضح "سليم"، أن الساكن يتعاقد مع المياه والكهرباء والغاز، مع العلم أن هيئة المجتمعات العمرانية دفعت ثمن العدادات للجهات المتعاقد معها، مشيرا إلى أن كل برج به 5 اسانسير، كما تم التعاقد مع شركات صيانة وحراصة ونظافة، ويوجد وديعة صيانة تم تحصيلها من السكان للإنفاق على الصيانة. 
 
وأشار أن وحدات الأبراج إيجار تمليكى بعد 30 سنة يكون ملك الساكن أو للورثة والشقة مدعومة، والشقق ثمنها من 750 ألف جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن هناك رابطة لسكان ماسبيرا يتم التنسيق معها لحل اى مشكلة وكذلك توعيتهم بإجراءات المشروع. 
 
ووأوضح أن مشروع الإسكان البديل بمثلث ماسبيرو، يضم برجين سكنيين كل برج بواقع 5 عمارات، ويتكون كل برج من 18 دورا سكنياً بإجمالي 936 وحدة سكنية.

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القاهرة

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اليوم السابع بلس



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