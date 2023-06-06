اليوم السابع
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تحرير 52 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:39 م
تحرير 52 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا جانب من الحملات
المنيا-حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.
 
وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أوالسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة منها 47 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات ـ قضايا اخرى)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 5 محاضر ( مخالفات غش تجارى - أغذية مجهولة المصدر )، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات 

جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات 

 


مديرية التموين

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محافظة المنيا



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