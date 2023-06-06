بلومبرج: تفجير سد نوفا كاخوفكا يمثل مرحلة جديدة فى حرب أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تفجير سد نوفا كاخوفكا فى أوكرانيا، الذى ألقت كييف مسئوليته على روسيا، ينقل الحرب بين البلدين إلى مرحلة جديدة.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد قال إن تدمير سد نوفا كاخوفكا يؤكد أن القوات الروسية "يجب طردها من كل ركن من أركان الأراضى الأوكرانية".

وأكد زيلينسكى أن "لا ينبغى ترك متر واحد لهم (الروس)، لأنهم يستخدمون كل متر للإرهاب، وتابع الرئيس الأوكرانى قائلا: لن يتمكن الإرهابيون من إيقاف أوكرانيا بالماء أو الصواريخ أو أى شىء آخر.

ونفى الكرملين مسئوليته، وقال إن أوكرانيا كانت وراء الانفجار الذى وقع فى محطة كاخوفسكا للطاقة الكهرومائية فى وقت مبكر اليوم الثلاثاء، حيث هدد سيل المياه بتشريد عشرات الآلاف من الناس وتجدد المخاوف على سلامة أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا. وارتفعت أسعار القمح، فى حين أسفر انفجار أخر منفصل فى خط أنبيا للأمونيا إلى إغلاقه فى ظل الحرب التى أكدت ضعف البنية التجنية الرئيسية مع دخول القتال لمرحلة جديدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا فى فبراير 2022، كان ينظر إلى السد كهدف محتمل نظرا لأهميته الاستراتيجية. فهو يزود خزان التبريد لمحطة زابوريزيجيا النووية، ويغذى احتياطات المياه فى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا فى عام 2014. وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد حذر فى أكتوبر الماضى من أن روسيا قامت بتلغيم السد وستفجره استباقا لأى هجوم يستهدف استعادة أوكرانيا للمناطق التى سيطرت عليها موسكو فى الشرق والجنوب.

وحملت أوكرانيا روسيا مسئولية تفجير السد العملاق وإطلاق ملايين الجالونات من المياه المتدفقة عبر الجنوب، مما يعقد القتال العنيف حيث تكثف قوات كييف هجومها المضاد لطرد قوات روسيا من الأراضى التى تسيطر عليها.