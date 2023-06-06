وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يسير بنجاح وفق الخطة المعتمدة لتنفيذه لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.