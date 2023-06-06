مكة المكرمة (أ ش أ)

قدم برنامج التطويف المركزى برئاسة شئون الحرمين، خدماته لأكثر من 160 ألف حاج خلال الثلث الأول من فترة عمل البرنامج لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يسير بنجاح وفق الخطة المعتمدة لتنفيذه لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكدت اكتمال استعدادات الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي وضعتها الوكالات النسائية والكيانات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكدت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاهزية الكوادر البشرية والتقنية لاستقبال ضيوف الرحمن، وحرصهن على تقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت العتيق، وسعيهن لخلق بيئة روحانية وإيمانية بأعلى المستويات، وتوفير الإمكانات إداريًا وميدانيًا لحجاج بيت الله الحرام الوافدات من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية أن استقبال الحجيج بالمسجد الحرام يتم وسط منظومة خدمية نسائية متكاملة، مؤهلة تأهيلًا مهنيًا احترافيًا بأهم الكيانات الميدانية، سواءً في إدارة الخدمات الميدانية النسائية، أو في إدارة الحشود والتفويج النسائي، أو في إدارة التوجيه والإرشاد النسائي، وصولًا إلى إدارة اللغات والترجمة النسائية، مع وضع الخطط والمبادرات النوعية الرامية إلى تقديم أجود الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن في هذا الموسم المهم والذي يأتي بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.