اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بدء عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:00 م
بدء عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (2023) للفصل التشريعي الـ17، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت، وبدأت عملية فرز الأصوات ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.

 


انتخابات مجلس الأمة الكويتي

مجلس الامة الكويتي

الكويت

انتخابات الامة الكويتي

مجلس الأمة الكويتي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة