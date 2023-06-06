بدء عمليات فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

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أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي (2023) للفصل التشريعي الـ17، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت، وبدأت عملية فرز الأصوات ويليها إعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا في خمس دوائر انتخابية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوًا لمجلس الأمة من بين 207 مرشحين ومرشحة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى انتخابات جديدة.